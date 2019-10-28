Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

Президент России Владимир Путин потребовал ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете. Это поручение было дано Правительству РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Доклад нужно подготовить до 10 января следующего года.

Кроме того, Министерству внутренних дел РФ было поручено подготовить предложения об увеличения штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом запрещённых веществ в Сети.

Ранее лидер страны давал поручение проанализировать уголовные дела по наркотикам. Несколько ведомств должны были предложить механизмы усовершенствования контроля за законностью принимаемых в этой сфере решений.