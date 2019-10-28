Суд арестовал студента, готовившего нападение на техникум в Подмосковье

Зарайский городской суд Подмосковья отправил под стражу студента Бориса Банина, который готовил нападение на своих однокурсников. Заседание проходило в закрытом режиме.

— Решением Зарайского горсуда Борис Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), отправлен в СИЗО до 23 декабря включительно, — сообщили Лайфу в суде.

Напомним, ранее стало известно, что 18-летнего Бориса задержали. По данным следствия, он хотел расправиться с однокурсниками и преподавателем из-за личных конфликтов.