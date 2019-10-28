У российских бабушек и дедушек стало в семь раз меньше внуков

Если в 1926 году на 100 семей приходилось 542 продолжателя рода, то в 2019-м — только 81.

За последние 93 года численность внуков на 100 бабушек и дедушек сократилась с 542 до 81. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз медиаофиса Всероссийской переписи населения (ВПН) — 2020.

— За последние 90 лет среднее число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось почти в семь раз: если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019-м — только 81, — говорится в сообщении.

Однако эксперты подчёркивают, что в ближайшее время ситуация может улучшиться, поскольку подрастает многочисленное поколение россиян, родившихся в 2000-х годах.

— В настоящее время более 30% населения составляют молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. И именно они (родившиеся в 2000-х годах. — Прим. Лайфа) через 20 лет дадут значительное увеличение количества людей старшего возраста, — уточняется в ВПН.

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