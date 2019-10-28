Путин и Меркель обсудили транзит российского газа в ЕС через Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры по телефону. В частности, они обсудили транзит российского газа в ЕС через Украину после того, как в начале 2020 года истечёт срок контракта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, они обсудили соглашение России и Турции по Сирии, отметив, что оно позитивно повлияет на ситуацию в САР.

К слову, в последний раз Путин и Меркель общались по телефону 19 октября. Тогда они обсуждали минские договорённости.