В Тюмени требуют отменить концерт группы Little Big из-за "аморальности"

Примечательно, что на афише у музыкантов стоит возрастной рейтинг 14+, что, как считают местные активисты, является нарушением закона о защите детей от вредной информации.

Концерт российской группы Little Big, который должен состояться в Тюмени 21 ноября, оказался под угрозой срыва. Местный активист Виктор Копцев вместе с Тюменским родительским комитетом назвали творчество музыкального коллектива аморальным и потребовали отменить их выступление. Об этом сообщается в группе "Научи хорошему" в социальной сети "ВКонтакте".

— Песни данной группы содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям, — говорится в посте.

Заявления с жалобой группа активистов направила в полицию, прокуратуру, а также в комитет по культуре.

В тексте документа подчёркивается, что концерт предназначен для представителей возрастной категории 14+ (несовершеннолетних) и при этом тексты песен, клипы, а также обложки альбомов и мерчендайзинговая продукция Little Big содержат информацию, "подтверждающую аморальный, асоциальный, целиком негативный по своей направленности смысл".

При этом авторы заявления приложили перевод нескольких песен Little Big в качестве подтверждения того факта, что группа "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, неуважение к родителям и побуждает заниматься проституцией".

Как уточняет издание Znak.com, в Департаменте культуры подтвердили, что соответствующая жалоба поступала, однако ведомство перенаправило её в Департамент образования и науки региона. А вот в пресс-службе УМВД РФ по области не смогли прокомментировать, поступало ли к ним такое заявление или нет.

Напомним, ранее в Тюмени выступали также против концерта рэпера Face и выступления Егора Крида.