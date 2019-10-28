Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца года

На курсе российской валюты могут сказаться изменения на рынке нефти. Так, Эквадор собирается покинуть ОПЕК, а США стремительно увеличивают темпы добычи чёрного золота.

Российскую валюту до конца года серьёзных потрясений не ждёт, рубль очень уверенно реагирует на внешние раздражители. Об этом в беседе с News.ru заявил директор "Академии управления финансами и инвестициями" Арсений Дадашев.

Эксперт отметил, что, вопреки растущей панике на мировых рынках, за последние два месяца рубль укрепился на 5%, а с начала года — на 9%.

— Хоронить рубль было популярно во все времена, но в настоящее время для этого нет никаких серьёзных оснований, — сказал Дадашев.

По его словам, риск дефолта находится на минимальном уровне с 2007 года. Это вкупе с профицитным бюджетом, большими резервами и стабильной макроэкономикой будет позитивно сказываться на курсе рубля. Дадашев считает, что до конца года доллар будет колебаться в диапазоне 63,6–64,8 рубля.

В свою очередь, эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский выразил мнение, что рубль может подешеветь по отношению к американской валюте, но незначительно — не выше 67,5 рубля за доллар. Причины этого Иногородский видит в снижении ключевой ставки Центробанка.

По мнению специалиста аналитического отдела компании "Финист" Елены Мороз, ЦБ РФ поддерживает тренд на смягчение денежно-кредитной политики, появившийся из-за медленного развития мировой экономики.

— Финансовые рынки зависят от геополитических факторов, а наша экономика — от главного дохода: цен на чёрное золото, — сказала Мороз.

Эксперт выразила мнение, что колебание цен на нефть посеет панику и у обычных людей, которые побегут скупать иностранную валюту, и у профессиональных инвесторов, которые начнут продавать рисковые активы. Мороз отметила, что существуют серьёзные предпосылки для снижения цен на нефть. В числе этого называются выход Эквадора из числа стран — участниц ОПЕК и наращивание мощностей добычи в США.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил отказаться от доллара в сделках между Россией и Евросоюзом.