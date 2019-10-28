Певец из Татарстана — о скандальном ролике с "мёртвой кошкой": Это была тряпка

Артист признался, что история с видео заставила его многое переосмыслить. После скандала он сделал пожертвование в казанский приют для животных и теперь хочет организовать свой собственный благотворительный фонд для четвероногих.

Татарстанский певец Фирдус Тямаев принёс извинения за скандальный ролик с "мёртвой кошкой" и объяснил, что на видео было не настоящее животное, а тряпка. Тем, что происходило за кадром, он поделился с Лайфом.

— Во-первых, это было не животное. Мы с Гузель (Уразовой. — Прим. Лайфа) хотели сделать видеомонтаж, такой чёрный юмор про придорожные кафешки. Мы же обычно прикалываемся, что там мясо кошачье или собачье. Это не животное, мы специально это сделали. Кто не понял чёрный юмор — я извинился, — заявил певец.

Он посетовал, что в Сети появились неправильные переводы ролика с татарского языка и многие решили, что артисты сами сбили животное и глумятся над ним. Тямаев считает, что неправильный перевод появился неслучайно и кто-то нарочно его опубликовал. По его словам, историю с мёртвой кошкой они вместе с Гузель придумали во время гастролей, он даже не ожидал, что на неё отреагирует столько людей.

— Это была просто тряпка, я не думал, что на это обратит внимание вся Россия. Я сам очень удивлён. На том видео с Гузель я просто прикалываюсь. Но всё перевернули и сделали из мухи слона, — объяснил он.

Певец подчеркнул, что любит животных и часто занимается благотворительностью. После скандала он сделал пожертвование в казанский приют для животных и теперь хочет организовать свой собственный благотворительный фонд для четвероногих.

Тямаев добавил, что история с видео заставила его о многом задуматься и сделать выводы. Он опубликовал обращение к подписчикам на татарском языке и принёс извинения.

Ранее в инстаграме заслуженной артистки Татарстана Гузель Уразовой появилось видео, в котором она и певец Фирдус Тямаев стоят у обочины дороги и шутят над "мёртвым животным".