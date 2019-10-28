Дипломаты рассказали о состоянии петербурженки, впавшей в кому в Турции

Сотрудники диппредставительства рассказали, что случай признали частично страховым.

Жительница Петербурга, доставленная в одну из больниц Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, находится в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства РФ в Анталье.

— Она введена в искусственную кому и находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей, — сообщили представители консульства.

В заявлении отметили, что случай признали частично страховым. Лечение будет покрыто за счёт страховой компании, однако ряд отдельных специальных обследований должны будут оплатить родные россиянки.

По данным дипломатов, в настоящий момент женщина не готова к транспортировке в Россию. Сотрудники генконсульства обсуждают возможность телеконсультаций с турецкими коллегами для обсуждения текущего состояния и методов лечения 31-летней жительницы Северной столицы. В диппредставительстве подчеркнули, что наблюдают за ситуацией и делают всё возможное со своей стороны.