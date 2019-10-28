Серябкина прокомментировала сообщения о сердечном приступе у Фадеева

Певица намекнула, что проблемы у её друга и наставника действительно были, но теперь она верит, что "всё будет хорошо".

Подопечная Максима Фадеева певица Ольга Серябкина (Molly) прокомментировала слухи о его самочувствии в своём инстаграме. По словам исполнительницы, которую с известным продюсером связывают не только рабочие отношения, но и крепкая дружба, здоровье — это не та тема, которую хочется "выносить на обозрение". И тем не менее Серябкина намекнула, что проблемы у Фадеева действительно были, но теперь она верит, что "всё будет хорошо".

— С самого утра многие спрашивают меня о состоянии Макса, каких-то моих переживаниях... Я не давала ответа никому. Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя, — написала певица в соцсетях.

Ранее стало известно, что Максим Фадеев перенёс сердечный приступ. Артисту и продюсеру стало плохо накануне ночью. К его подмосковному дому приехала скорая, и медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

Тем не менее от госпитализации он отказался, как и от комментариев по поводу своего самочувствия, хотя ранее эта тема не была для продюсера запретной. Так, в одном из интервью Максим Фадеев признался, что у него есть проблемы со слухом, а в возрасте тридцати восьми лет он практически оглох.