Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Брексит до 31 января. Об этом сообщается в тексте письма, направленного Джонсоном главе Евросовета Дональду Туску. Соответствующий документ был опубликован журналистом Альберто Нарделли в "Твиттере".
— Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединённого Королевства из ЕС от 2019 года, который был навязан правительству против его воли, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Соединённого Королевства на эту отсрочку, — говорится в сообщении Джонсона.
Кроме того, премьер добавил, что отсрочка лишь наносит ущерб "британской демократии и отношениям" между ЕС и Лондоном.
Напомним, что это уже стало третьим переносом даты Брексита.
Ранее Лайф писал, что правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer ("Жёлтый молот"), разработанный на случай "жёсткого" Брексита.
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