Батареи москвичей разогреются до 92 градусов тепла

Данное решение связано с резким приходом нулевых и отрицательных температур, которые ожидаются в ближайшее время в столице и области.

В связи с похолоданием Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) будет ещё интенсивнее отапливать жилые дома в столице. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.

— МОЭК приступила к поэтапной корректировке параметров в системе теплоснабжения. Постепенно увеличивается объём циркулирующего в магистральной сети теплоносителя и его температура, — говорится в сообщении.

При этом в энергетической компании уточнили, что температуру батарей увеличат с 75–77 градусов до 90–92 градусов тепла.

Ранее Лайф писал, что синоптики пообещали скорое похолодание в Москве. Так, уже в середине недели жителей столицы ожидает зимняя погода с порывистым ветром и осадками в виде снега.