В порт Одессы зайдут четыре корабля НАТО

В порт Одессы 30 октября зайдёт постоянная противоминная группа из четырёх кораблей НАТО (SNMCMG2). Это произойдёт в рамках визита на Украину Североатлантического совета во главе с генеральным секретарём альянса — Йенсом Столтенбергом.

По данным РИА "Новости", визит совета состоится 30–31 октября.

— Четыре противоминных корабля НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пришвартованы в одесском порту в рамках патрулирования в Чёрном море, — уточняется в сообщении альянса.

Сам Столтенберг при этом выступит с речью перед курсантами морской академии Одессы. На этом визит генсека в Одессу завершится.

Однако на следующий день уже в Киеве он проведёт заседание комиссии НАТО — Украина, в которой примет участие президент Незалежной Владимир Зеленский. Столтенберг также выступит с речью в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что в Парламенте Украины приняли закон о введении в украинской армии натовских званий для сержантов, старшин и солдат.