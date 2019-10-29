Посольство РФ в США возмущено отказом Вашингтона выдать лётчика Ярошенко

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Фото © Facebook / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

В дипмиссии также обратили внимание на негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину.

Отказ Вашингтона перевести лётчика Константина Ярошенко в Россию является необоснованным. Соответствующее заявление сделало Посольство РФ в США в своём фейсбуке.

Получили очередной отказ властей США в переводе К.В. Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц. Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку, — говорится в заявлении.

В дипмиссии также обратили внимание на негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину, а также на гуманитарный аспект ситуации. Отдельно отмечается и ухудшающееся состояние здоровья Ярошенко.

Намерены добиваться справедливости и возвращения К.В. Ярошенко на родину. Задействуем для этого весь имеющийся международно-правовой инструментарий, будем привлекать внимание к данной ситуации международных правозащитных организаций, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что США отказали Москве в возвращении осуждённого лётчика Константина Ярошенко на родину.

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