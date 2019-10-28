СМИ: США отказали России в возвращении Константина Ярошенко на родину

Решение было принято три недели назад, однако его озвучили семье лётчика только 26 октября, в день возвращения в Москву Марии Бутиной.

США отказали России в передаче лётчика Константина Ярошенко на родину, об этом сообщают "Известия".

— 7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключённого в страну гражданства для отбывания наказания. Заключённый находится в тюрьме Данбери, штат Коннектикут. Соединённые Штаты приняли такое решение исходя из серьёзности обвинений и тяжести преступлений, — говорится в сообщении, которое получила сотрудница Минюста РФ Александра Дронова от начальника Департамента международных переводов Паулы Вульф.

Однако семья Ярошенко получила это послание лишь 26 октября, в день возвращения из заключения Марии Бутиной. Супруга лётчика Виктория очень расстроена таким поворотом событий, она отметила, что "ожидала от них всего, но не думала, что они будут держать в неведении три недели с момента принятия решения".

Теперь Константин Ярошенко сможет вновь просить задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осуждённых лиц в страну гражданства лишь через два года. Однако американская сторона отметила, что изменение решения маловероятно.

Напомним, лётчик Константин Ярошенко был приговорён в США к 20 годам тюрьмы. Россиянин обвиняется в сговоре с целью доставить на территорию Штатов крупную партию наркотиков. Он эти обвинения отрицает. Весной 2019 года Ярошенко удалили опухоли желудка в тюремной больнице США, однако ему потребовалось дополнительное обследование. Жена лётчика также сообщала, что состояние его здоровья ухудшилось.