Мария Бутина вернулась в Россию

Россиянка Мария Бутина, которую на днях освободили из тюрьмы в США, вернулась на родину. Рейс "Аэрофлота" SU-111 из Майами совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Лайф ведёт прямую трансляцию её прибытия.

Россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы после 18 месяцев заключения. С июля 2018 года она находилась в местах заключения по подозрению в участии в заговоре против США. По словам члена палаты представителей Конгресса США Томаса Масси, россиянка стала жертвой "безудержной русофобии".