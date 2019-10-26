В Конгрессе США заявили, что Бутина стала жертвой "безудержной русофобии"

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Фото © Facebook / Посольство России в США

Россиянка Мария Бутина, получившая в США тюремный срок, пала жертвой "неистовой русофобии", разыгравшейся в политических кругах США. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Томас Масси.

Она отбывала до смешного длинное заключение по существу лишь за то, что неправильно подала документы. Но теперь она свободна. Прискорбно, что она отправилась в тюрьму, чтобы насытить разыгравшуюся в США русофобию, — написал он в "Твиттере".

Накануне стало известно, что Мария Бутина была освобождена из тюремного заключения, в котором находилась с июля 2018 года по подозрению в участии в заговоре, цель которого состояла в ведении на территории США деятельности в пользу другого государства.

За работу незарегистрированным иностранным агентом она была приговорена к 18 годам тюрьмы. Накануне стало известно, что Бутина вернётся на родину 26 октября. В настоящий момент она уже села в самолёт.

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