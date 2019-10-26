Россиянка Мария Бутина, получившая в США тюремный срок, пала жертвой "неистовой русофобии", разыгравшейся в политических кругах США. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Томас Масси.

— Она отбывала до смешного длинное заключение по существу лишь за то, что неправильно подала документы. Но теперь она свободна. Прискорбно, что она отправилась в тюрьму, чтобы насытить разыгравшуюся в США русофобию, — написал он в "Твиттере".

Накануне стало известно, что Мария Бутина была освобождена из тюремного заключения, в котором находилась с июля 2018 года по подозрению в участии в заговоре, цель которого состояла в ведении на территории США деятельности в пользу другого государства.

За работу незарегистрированным иностранным агентом она была приговорена к 18 годам тюрьмы. Накануне стало известно, что Бутина вернётся на родину 26 октября. В настоящий момент она уже села в самолёт.