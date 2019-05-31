Лётчику Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

Российскому лётчику Константину Ярошенко назначили дополнительное обследование после проведённой операции на кишечнике, которая не принесла результатов. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написало Посольство РФ в США.

— 29 мая дипломаты Генконсульства посетили Константина Ярошенко в исправительном учреждении Данбери. Россиянин оценил своё самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения лёгкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование, — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства также передали ему письмо от посла РФ в США Анатолия Антонова со словами поддержки и пообещали в дальнейшем добиваться его отправки на родину.

Ранее лётчик обращался с заявлением о переводе в другую тюрьму, поскольку не получает необходимой помощи в Данбери. Ярошенко жаловался на зубные боли и проблемы с желудком, в конце апреля 2019 года ему начали оказывать медицинскую помощь, ему удалили несколько доброкачественных опухолей.

Напомним, в 2011 году в США Ярошенко приговорили к двадцати годам лишения свободы. Американские агенты якобы уличили россиянина в преступных намерениях в транспортировке кокаина. Россия же добивается от США возвращения Ярошенко на родину.