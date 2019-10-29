Путин посмертно наградил камчатского подростка, который спас брата от медведя

Президент России Владимир Путин издал указ по посмертному награждению медалью "За спасение погибавших" 15-летнего подростка с Камчатки Радиона Буракова, который спас своего младшего брата от нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

— Я хочу от всего сердца поблагодарить семью и педагогов Радиона за то, что они воспитали такого самоотверженного, храброго и волевого парня. Этот 15-летний человек совершил настоящий подвиг, — отметил глава региона Владимир Илюхин.

Он также признался, что горд за то, что на Камчатке есть такие ребята.

Напомним, в ноябре 2018 года в Мильковском районе Камчатского края медведь напал на подростков 13 и 15 лет, когда они возвращались домой с водозабора. Сначала животное атаковало младшего брата, однако старший не растерялся и отвлёк медведя на себя, в результате чего и погиб.