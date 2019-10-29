Учёные открыли ещё одно полезное свойство кофе

Например, у кофеманов оказалось больше противовоспалительных бактерий, а вот потенциально вредных бактерий обнаружилось меньше.

Регулярное употребление кофе положительно влияет на состав микробиома кишечника и позволяет избегать ряда заболеваний. Об этом сообщают учёные из медицинского колледжа Бэйлора (Baylor College of Medicine, Хьюстон), рассказавшие об итогах своего исследования на ежегодном собрании американской коллегии гастроэнтерологов.

Сообщается, что в научной работе приняли участие 34 человека. Всем им сделали скрининговую колоноскопию. У пациентов было взято всего 97 образцов биопсии слизистой оболочки толстой кишки из различных её сегментов.

Учёные сравнивали разнообразие и распространённость различных бактерий у людей, которые редко или часто (свыше 82,9 миллиграмма в день) потребляют кофеиносодержащие напитки. Свой уровень потребления кофе участники указывали в анкетах самостоятельно.

Выяснилось, что разницы в бактериальном составе в зависимости от количества выпитого кофе практически не наблюдалось. А вот число определённых видов бактерий варьировалось довольно сильно. Например, в организме кофеманов оказалось больше противовоспалительных бактерий, а вот потенциально вредных бактерий обнаружилось меньше.

Однако гастроэнтерологи предупреждают, что пить кофе натощак вредно для ЖКТ, сердца и нервной системы. Да и вообще, чрезмерное употребление кофе ведёт к ослаблению организма — особенно в осенний период.