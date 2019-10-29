Ветеринары дали совет, как поступать с енотами перед уходом из дома

Пушистых следует запирать в клетке, предварительно оставляя им гамак. Так им будет нескучно и мебель не станет жертвой их коготочков.

Ветеринары рекомендовали давать остающимся одним дома собакам разные игрушки, а енотам и хорькам — вешать гамак. Так домашние питомцы будут чувствовать себя комфортнее, сообщают в пресс-службе московского комитета ветеринарии.

— Когда питомцы остаются дома одни, они, как правило, начинают скучать по хозяевам и, чтобы скоротать время, позволяют себе шалости. Частой жертвой собак становятся мебель, подушки и обувь, которые в пылу игры животное может разорвать, — цитирует агентство "Москва" специалистов.

Ветеринары объясняют такое поведение природным инстинктом разрывать добычу на куски. Рекомендуется чередовать игрушки, чтобы у питомца не пропал интерес к игре. Что касается енотов и хорьков, то их следует запирать в клетке с гамаком.

— Надо помнить, что эти животные могут залезать на полки и открывать ящики. Таких животных, оставляя одних в доме, необходимо запирать в клетке. Следует помнить, что клетку необходимо запирать на замок, так как еноты легко учатся открывать её, — рассказали ветеринары.

Помимо гамака в клетке рекомендуется оставить корм, воду, лакомства и игрушки.

Ранее ветеринары посоветовали трудоголикам не заводить енотов и хомяков.