Минтруд создал сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов

С помощью разработки можно будет взглянуть на рынок труда как на "площадку спроса и предложения".

В январе 2020 года Минтруд РФ запустит сервис, предназначенный для отслеживания трудовой деятельности выпускников вузов. Об этом сообщил замминистра труда Всеволод Вуколов в ходе круглого стола на тему "Профессии будущего" на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

— Мы создали сервис (он заработает с января следующего года), который будет чётко смотреть, куда гражданин пошёл после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, будем смотреть, что (происходит. — Прим. Лайфа) с каждым студентом через два-три года после вуза, — приводит слова Вуколова РИА "Новости".

Замруководителя Роструда Денис Васильев прокомментировал разработку и подчеркнул, что таким образом можно будет отследить изменения на рынке труда и "посмотреть на всю экономику как на систему спроса и предложения на навыки".

Ранее Лайф писал, что названы самые востребованные профессии в России в будущем.