В России ввели налоговые льготы для дачников

Отмечается, что закон распространяется на те правоотношения, которые возникли после 1 января 2019 года.

С 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, освобождающие от налога на прибыль тех собственников садовых или огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Новые изменения были введены в связи с принятием закона о ведении россиянами садоводства и огородничества.

Теперь налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов, за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Ранее сообщалось, что в России упростили порядок взыскания долгов с дачников.