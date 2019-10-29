Адвокат Лолиты считает, что её бывший "решил подзаработать" на разводе

44-летний Дмитрий Иванов мог расторгнуть брак с певицей через ЗАГС и без лишней шумихи. Однако мужчина пошёл в суд, да ещё и требует крупных гонораров за участие в ток-шоу.

Супруг Лолиты Милявской не пришёл в Басманный суд Москвы, куда он сам же и обратился с заявлением о разводе из-за неких "вскрывшихся обстоятельств". Брак Дмитрия Иванова и известной певицы можно было расторгнуть через ЗАГС, поскольку у пары нет общих детей, и таким образом избежать лишней шумихи и внимания общественности. Однако мужчина настоял на судебной процедуре. И это, как уверен звёздный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Лолиты, совсем неслучайно.

— Окончилось заседание, но ни Иванов, ни его представитель не пришли. Становится очевидно, что он подал иск о расторжении брака для того, чтобы создать инфоповод, — заявил Жорин в беседе с Лайфом. — А тем временем у нас есть информация, что он выдвигает многомиллионные требования за своё участие в различных телевизионных шоу. Таким образом, видимо, он решил подзаработать на расторжении брака.

Адвокат полагает, что 44-летний Дмитрий Иванов намерен продать свои эксклюзивные комментарии относительно развода и торгуется сейчас насчёт цены. Есть информация, что за участие в ток-шоу мужчина требует три миллиона рублей.

— А если бы он явился в суд, ему пришлось бы что-нибудь говорить, и таким образом он потерял бы эксклюзив, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, Дмитрий познакомился с Лолитой на территории "Мосфильма" в 2009 году. Мужчина работал неподалёку в фитнес-клубе тренером. Певица снимала очередной клип, когда её друг привёл на площадку молодого спортсмена. Уже через год влюблённые сыграли свадьбу. Иванов стал пятым мужем певицы. В начале июля 2019 года Лолита объявила о расставании с супругом. Недавно выяснилось, что Иванов целый год содержал любовницу на деньги супруги.