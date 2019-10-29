"Гавкает он!" Украинские политологи подрались на программе Соловьёва — видео

Украинские политологи Александр Семченков и Василь Вакаров подрались во время записи телепрограммы Владимира Соловьёва. Видео с инцидентом ведущий опубликовал в своём телеграм-канале.
Конфликт произошёл во время рекламной паузы. На кадрах видно, как Семченков потрогал Вакарова за галстук, а тот в ответ ударил оппонента рукой. Разнимать разгорячившихся экспертов пришлось ведущему, съёмочной группе и охраннику.
Появление украинских экспертов на российском ТВ часто оборачивается скандалами. Так, несколько дней назад из студии телепрограммы "60 минут" выгнали председателя организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.
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