"Гавкает он!" Украинские политологи подрались на программе Соловьёва — видео

Разнимать разгорячённых экспертов пришлось ведущему, съёмочной группе и охраннику.

Украинские политологи Александр Семченков и Василь Вакаров подрались во время записи телепрограммы Владимира Соловьёва. Видео с инцидентом ведущий опубликовал в своём телеграм-канале.

Конфликт произошёл во время рекламной паузы. На кадрах видно, как Семченков потрогал Вакарова за галстук, а тот в ответ ударил оппонента рукой. Разнимать разгорячившихся экспертов пришлось ведущему, съёмочной группе и охраннику.

Появление украинских экспертов на российском ТВ часто оборачивается скандалами. Так, несколько дней назад из студии телепрограммы "60 минут" выгнали председателя организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.