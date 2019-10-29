"Фёдор" не смог войти в Google из-за проверки на роботов

Воспользоваться поисковиком андроиду помешала "абсолютная честность", на которую он запрограммирован.

Антропоморфный робот Skybot F-850, известный как "Фёдор", не смог воспользоваться поисковиком Google из-за своей честности. При входе на сайт система запросила его поставить галочку в окошке "Я не робот", но "Фёдор" не захотел обманывать.

Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают. pic.twitter.com/GAm2lUvP35 — FEDOR (@FEDOR37516789) October 29, 2019

— Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там — такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушёл в "Яндекс" — там пока вопросов не задают, — написал "Фёдор" в "Твиттере".

"Фёдор" — человекоподобный робот, изобретённый для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. 22 августа его отправили на Международную космическую станцию, куда он прибыл спустя пять суток. В ходе полёта робот выполнил ряд заданий под управлением космонавтов. По словам создателей "Фёдора", в космос он больше не полетит, его место займёт новый робот.