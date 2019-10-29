Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с Павла Грудинина 1,66 миллиарда рублей. Эти деньги он должен вернуть акционерам Совхоза им. Ленина. Добавим, суд частично удовлетворил иск, так как с Грудинина требовали два миллиарда.

— Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей, — огласил свой вердикт судья Рустам Бирюков.

Суд установил, что Грудинин незаконно продал почти 20 гектаров земли сельхозпредприятия. Сначала эти участки были переданы в уставной фонд созданной накануне сделки компании "ТТ Девелопмент", а затем перепроданы "Икее". Истцы считают, что от таких действий Совхоз им. Ленина понёс серьёзные убытки: 1,1 млрд рублей реального ущерба и около одного миллиарда рублей упущенной выгоды.

Добавим, бывшая жена Грудинина является крупным акционером совхоза — Видновский городской суд Подмосковья в апреле по её иску о разделе имущества присудил ей две трети совместно нажитого, в том числе почти 42 процента акций совхоза. К слову, сам бизнесмен судится с экс-супругой, пытаясь лишить её статуса инвалида.