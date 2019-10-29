В России отзывают все Lamborghini Aventador, проданные за два года

Причиной стали возможные неполадки в работе мотора. Словом, элитные тоже глохнут.

Росстандарт сообщает об отзыве 27 автомобилей Lamborghini Aventador, проданных в нашей стране за последние два года, а таких машин набралось 27 штук. Оказалось, что у элитных спорткаров стоимостью от 17,62 миллиона рублей может неожиданно заглохнуть мотор.

— Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определённых условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу), — отмечает пресс-служба Росстандарта. — Тем не менее после выключения двигатель можно беспрепятственно запустить.

В рамках сервисной акции на спорткарах обновят программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Все работы для автовладельцев, разумеется, будут осуществляться бесплатно.

Кстати, в России в 2017 году уже массово отзывали в се проданные Lamborghini. Обнаружилось, что у элитных автомобилей есть дефект, который может привести к возгоранию. Тогда в сервисы направили 40 суперкаров, в том числе и представители Aventador. Таким образом, у нескольких образцов это будет уже второй отзыв за два года.

Напомним, что, по данным аналитиков "Автостата", объём российского рынка новых автомобилей Lamborghini за девять месяцев 2019 года составил 108 машин. Из них на долю модели Aventador пришлось 13 единиц. Выходит, что продажи Lamborghini в России подскочили в три раза: в 2018 году с января по июль в России был продан только 21 спортивный автомобиль этой марки.