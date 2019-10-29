Украина проведёт учения с ракетной установкой "Бук" у границы с Крымом

Из-за маневров будет закрыта часть воздушного и морского пространства у берегов Херсонской области.

Киев анонсировал проведение тактических учений с ракетными стрельбами в Херсонской области у границы с Крымом. Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины в своём фейсбуке.

— С 31 октября по 4 ноября 2019 г. на государственном испытательном полигоне Вооружённых сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК "Бук-М1", С-300ПТ... — говорится в заявлении военных.

Из-за учений часть воздушного и морского пространства Чёрного моря будет закрыта до четвёртого ноября включительно. Утверждается также, что украинские военные уже распространили предупреждения об опасности в связи с закрытием пространства из-за учений.

В прошлом году Киев также провёл учения вблизи с Крымом. Тогда на полуострове сравнили военные маневры с комариным писком.