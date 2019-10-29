Максим Фадеев рассказал о своём состоянии после сердечного приступа

41

Композитор пригласил всех на свой сольный концерт и добавил, что музыка для него — вся жизнь.

Продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал о своём самочувствии после перенесённого накануне сердечного приступа. По словам артиста, его состояние уже стабилизировалось.

Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас моё состояние стабилизировалось и я уже вовсю работаю, — написал Фадеев в "Инстаграме".

Фадеев отметил, что музыка является для него жизнью, и пригласил всех на ближайший концерт.

Напомним, накануне стало известно, что медики диагностировали у продюсера приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Позже состояние артиста прокомментировала его подопечная — певица Ольга Серябкина.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×