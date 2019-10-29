Максим Фадеев рассказал о своём состоянии после сердечного приступа

Композитор пригласил всех на свой сольный концерт и добавил, что музыка для него — вся жизнь.

Продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал о своём самочувствии после перенесённого накануне сердечного приступа. По словам артиста, его состояние уже стабилизировалось.

— Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас моё состояние стабилизировалось и я уже вовсю работаю, — написал Фадеев в "Инстаграме".

Фадеев отметил, что музыка является для него жизнью, и пригласил всех на ближайший концерт.

Напомним, накануне стало известно, что медики диагностировали у продюсера приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Позже состояние артиста прокомментировала его подопечная — певица Ольга Серябкина.