Солнце заглянет к москвичам в День народного единства

Прогулки по паркам откладывайте на вторую половину долгих ноябрьских выходных — в субботу и до обеда в воскресенье будет ещё прохладно.

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков порадовал жителей столичного региона солнечным прогнозом на предстоящие ноябрьские праздники, передаёт РИА "Новости". И если 2 и 3 ноября, в субботу и воскресенье, температура воздуха будет находиться около нулевой отметки, то 4 ноября потеплеет до 10–12 градусов. Эта тенденция сохранится и в начале рабочей недели, которая из-за праздника начнётся на день позже.

Гидрометцентр, в свою очередь, сообщает, что в среду, 30 октября, в столичном регионе прогнозируются осадки, местами порывы ветра до 15–20 м/с, на дорогах гололедица, за окном слабый плюс. В четверг местами пройдёт небольшой снег, ветер ещё будет усиливаться, а в вечерние часы похолодает до –5°.

В пятницу, 1 ноября, ожидаются небольшие осадки, ночью до –6°, днем до +4°.

Ранее стало известно, что в связи с похолоданием Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) будет ещё интенсивнее отапливать жилые дома в столице. Батареи москвичей разогреются до 92 градусов тепла.