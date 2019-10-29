Шойгу заявил о завершении отвода подразделений курдов на северо-востоке Сирии

Министр обороны отметил, что Россия имеет огромный опыт в борьбе с международным терроризмом.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении отвода подразделений курдов из зоны безопасности в Сирии, сообщает РИА "Новости".

— Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция... Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов — от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня, — сказал Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Он также добавил, что у России и Армении накоплен "огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом".

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Из-за этого у Анкары начались разногласия с Вашингтоном.

Ситуацию в Сирии лидеры России и Турции обсудили на встрече 22 октября. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, по которому страны будут содействовать выводу курдских подразделений на 30 километров от сирийско-турецкой границы.