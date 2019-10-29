Вегетарианка с 10-летним стажем попробовала бургер и стала мясником

Женщине поставили диагноз "анемия". После этого она снова полюбила "фантастический" вкус мяса.

Австралийка Тамми Джонас после 10 лет отказа от мяса попробовала бургер, после чего открыла свой мясной цех. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина рассказала, что стала вегетарианкой после прочтения книги философа Питера Сингера "Освобождение животных". Но во время третьей беременности ей поставили диагноз "анемия".

Попробовав спустя 10 лет бургер, Джонас восхитилась "фантастическим" вкусом. Она также отметила, что стала чувствовать себя заметно лучше. Вместе с мужем они даже открыли свой цех и теперь занимаются производством мяса.

— Некоторые люди проведут этическую линию, что убийство — это плохо. Но я не верю этому. Я не думаю, что убивать животное для потребления неэтично, если у него была хорошая жизнь, — заявила бывшая вегетарианка.

Напомним, ранее учёные рассказали, чем веганство опасно для здоровья человека. Специалисты предупредили, что, прежде чем садиться на подобную диету, необходимо изучить особенности своего организма.