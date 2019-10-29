МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Болгарии

Москва примет ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, которого в стране обвинили в шпионаже. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы МИД России Александра Грушко.

— Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике, — сказал Грушко.

Напомним, ранее болгарская прокуратура сообщила, что российский дипломат якобы собирал сведения, представляющие гостайну, и передавал их другой стране, после чего София заявила о намерении выслать его.