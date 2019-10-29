Преподаватель ВШЭ объяснился за слова об "убогом" русском языке

По его словам, "убогим" русский язык стал только из-за тех "болванов", которые на нём сейчас говорят.

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики филолог Гасан Гусейнов, который ранее назвал современный русский язык убогим, объяснил свою позицию.

По его словам, русский язык прекрасен, однако ему сейчас не повезло, поскольку на нём изъясняются болваны, которые говорят грязно, ругаются и врут на каждом шагу, а значит, не умеют пользоваться и злоупотребляют русским языком.

— Русский язык прекрасен и в разные эпохи своего существования был замечательным. А сейчас ему не повезло, потому что на нём говорят болваны, — заявил Гусейнов "360".

Напомним, ранее преподаватель на своей странице в "Фейсбуке" выложил пост, в котором написал: "В Москве невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

Его слова возмутили подписчиков, и после граждане нажаловались начальству профессора. В руководстве факультета гуманитарных наук раскритиковали заявление Гусейнова и назвали его поступок эмоциональным и избыточным.