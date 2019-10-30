Парламент Великобритании проголосовал за проведение досрочных выборов в декабре

Чтобы уложиться в установленные законом сроки, совещательный орган должен быть распущен не позднее шестого ноября.

Палата общин одобрила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов в парламент, они состоятся 12 декабря.

MPs have voted 438 to 20 to approve the Early Parliamentary General Election Bill, as amended.



The Bill will go to the @UKHouseofLords for the House of Lords stages. pic.twitter.com/eWmwWKyxfp — UK House of Commons (@HouseofCommons) 29 октября 2019 г.

За проект проголосовало 438 депутатов, а против — 20.

Теперь билль должна одобрить палата лордов, а окончательно он вступит в силу после подписания королевой Великобритании Елизаветой II. На эти формальные процедуры осталось всего пять дней, поскольку по закону парламент должен быть распущен не позднее шестого ноября, чтобы уложиться в установленные сроки.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил, что в том случае, если парламентарии проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, не останется ничего другого, кроме как провести внеочередные выборы в парламент. 29 октября британский премьер согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit.