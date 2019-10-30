Американские законодатели призвали Помпео продлить ДСНВ

Конгрессмен Элиот Энгель и сенатор Роберт Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Срок его действия истекает в 2021 году. Соответствующее письмо законодатели распространили 29 октября.

— За те 16 месяцев, которые остались до истечения срока нынешнего договора, мы призываем администрацию вместо этого приложить свою энергию для того, чтобы продлить ДСНВ, гарантируя тем самым стратегическую стабильность между Соединёнными Штатами и Россией, — говорится в сообщении.

Законодатели также выразили своё сомнение в том, что Штатам в ближайшее время удастся достигнуть заключения какого-либо другого аналогичного соглашения. США, в частности, интересуют включение в договор Китая и учёт стратегического вооружения РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Шойгу и госсекретарь США Майк Помпео уже обсуждали продление ДСНВ, который чаще называют СНВ-3. Тогда Помпео эту идею поддержал, однако призвал расширить круг участвующих в договоре сторон.