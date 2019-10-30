Папарацци запечатлели постаревшую Монику Беллуччи

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Фото © Instagram/monicabellucciofficiel

На днях папарацци засняли 55-летнюю Монику Беллуччи, когда та выходила из своей квартиры в Риме. Вечно 20-летняя и сияющая на обложках глянцевых журналов актриса в повседневной жизни выглядела не так привлекательно.

Поклонники не смогли не отметить, что в свои года звезда уже выглядит неважно.

Годы беспощадны!

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Но что случилось? Возраст...

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Конечно, Моника в возрасте, но всё ещё стильная. Она будет хорошей бабушкой

cumsalisgrano

Причём сама Беллуччи недавно публиковала фотографии, сделанные для глянцевого журнала Numero Russia, где она выглядит, как всегда, безупречно и вовсе не похожа на ту постаревшую женщину со снимков из Рима.

Ранее Лайф публиковал фото Надежды Бабкиной, которая продолжает безупречно выглядеть и блистать в свои 69 лет.

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