Папарацци запечатлели постаревшую Монику Беллуччи

На днях папарацци засняли 55-летнюю Монику Беллуччи, когда та выходила из своей квартиры в Риме. Вечно 20-летняя и сияющая на обложках глянцевых журналов актриса в повседневной жизни выглядела не так привлекательно.
Поклонники не смогли не отметить, что в свои года звезда уже выглядит неважно.
Годы беспощадны!
korobovr
Но что случилось? Возраст...
nicoletapotinc
Конечно, Моника в возрасте, но всё ещё стильная. Она будет хорошей бабушкой
cumsalisgrano
Причём сама Беллуччи недавно публиковала фотографии, сделанные для глянцевого журнала Numero Russia, где она выглядит, как всегда, безупречно и вовсе не похожа на ту постаревшую женщину со снимков из Рима.
Ранее Лайф публиковал фото Надежды Бабкиной, которая продолжает безупречно выглядеть и блистать в свои 69 лет.
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