В Москве призвали отмечать традиционные праздники вместо Хэллоуина в школах

Вместо Хэллоуина отметить в школах национальные российские праздники призвала заместитель председателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки Москвы Ольга Галузина. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— У нас понимание, что всё-таки Хэллоуин — праздник не наш. И принуждать в школе справлять этот праздник, организовывать его, принимать в нём участие — не задача школы, — заявила Ольга Галузина.

Председатель общественной организации также отметила, что при желании отметить праздник можно и в кругу семьи. Заодно, уверена Галузина, следует узнать истоки и смысл Хэллоуина. А вот в том, чтобы проводить "общеобязательный праздник нечисти" в образовательных учреждениях, по мнению Галузиной, нет никакого воспитательного смысла.

— Всё-таки Хэллоуин — это праздник не совсем такой "чистый", скажем, и он противопоставляет себя всё-таки Пасхе, — пояснила зампредседателя.

Ранее Лайф сообщал, что, согласно опросу, более 90% россиян даже не собираются отмечать этот праздник.