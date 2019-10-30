Ортопед обманул москвичку на 2,6 миллиона рублей, пообещав ей протез

В столичную полицию обратилась 26-летняя москвичка, которая пожаловалась на ортопеда, обещавшего в 2017 году изготовить протез за 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
— Потерпевшая сообщила, что передала 2,6 миллиона рублей жителю Екатеринбурга по договору на изготовление протезно-ортопедического изделия в апреле 2017 года, — говорится в сообщении.
Однако протез к назначенному сроку изготовлен не был. По итогу девушка товар так и не получила, а денежные средства ей не вернули.
По данному факту правоохранители инициировали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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