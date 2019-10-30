Мать несколько дней не отвозила годовалого ребёнка с ожогами в больницу

Теперь наказание может последовать как для горе-родителей, так и для соцработников.

В больницу города Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае соцработники доставили годовалого ребёнка с ожогами, которые он получил несколько дней назад.

— У ребёнка отсутствовали личные вещи, несколько дней назад он получил ожоги, однако мать за медицинской помощью обращаться не стала. Скорую помощь для ребёнка вызвал социальный работник, посетивший семью, — передаёт ТАСС сообщение региональной прокуратуры.

Прокуратура начала проверку. Отмечается, что наказание могут понести как местные власти, так и родители ребёнка. Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что посетит семью.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале младенец умер от голода, когда мать бросила его одного дома.