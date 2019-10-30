Россияне стали реже ходить в аптеки

Традиционно осенью в сезон вирусных респираторных заболеваний продажи безрецептурных препаратов возрастают, но не в этом году.

Россияне стали реже простужаться и, как следствие, ходить в аптеки. Об этом свидетельствуют данные о продажах безрецептурных препаратов, передаёт РИА "Новости".

В частности, специалисты сравнили доли продаж рецептурных препаратов и лекарств, продающихся без рецепта, за 2018 и 2019 годы. Выяснилось, что в нынешнем году соотношение составило 49,7 и 50,3 процента соответственно, в прошлом — 48,1 и 51,9 процента.

— Таким образом, можно говорить, что уровень простудных заболеваний в 2019 году ниже, чем в 2018 году. В первом месяце осени доля, которую занимали безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 1,6 процента, — говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от болезней осенью.