В День народного единства включат праздничную подсветку на "домах-книжках"

Кроме того, в разных точках столицы разместят 400 праздничных плакатов с хештегом #мыедины.

В День народного единства на "домах-книжках" на улице Новый Арбат в Москве включат праздничную архитектурно-художественную подсветку и будут на них транслировать тематические видеоролики. Их также будут показывать на медиафасаде Центрального телеграфа.

— Уже с 1 ноября 2019 года на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах по всему городу будет размещено 400 праздничных плакатов в общегородском стиле с хештегом #мыедины, — сообщили также в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Кроме того, там отметили, что 7 ноября включат праздничную подсветку на медиафасадах столицы в честь 78-й годовщины первого военного парада на Красной площади.

Ранее Лайф сообщал, что Минпросвещения предложило школам провести флешмоб ко Дню народного единства.