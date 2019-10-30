В Москве провели акцию памяти жертв политических репрессий

Участники траурной церемонии ударили в "Колокол памяти", который выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезённого с Соловецких островов.

В День памяти жертв политических репрессий в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, где установлен мемориал "Стена скорби", прошла общественная акция "Колокол памяти". Как рассказал Лайфу председатель правления международного общества "Мемориал" Ян Рачинский, цель данной акции — осмыслить трагедию первой половины XX века и способствовать преодолению этого прошлого.

— Известно, что общее число пострадавших от репрессий по крайней мере 12 миллионов. Это более миллиона расстрелянных. Более четырёх миллионов отправленных в лагеря. Более шести миллионов раскулаченных или депортированных. Если к этому числу добавить членов семей этих людей, понятно, какого масштаба эта трагедия. По счастью, появился вот этот памятник. Достаточно заметный и поставленный от имени государства в знак признания этой трагедии, — заявил Ян Рачинский Лайфу.

Участники мероприятия зажгли свечи и возложили цветы в память о жертвах политических преследований. А также ударили в "Колокол памяти", который выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезённого с Соловецких островов, одного из мест расположения лагерей для политических заключённых.

Лайф вёл прямую трансляцию с акции "Колокол памяти".