Максим Фадеев объявил о разрыве контрактов его лейбла со всеми артистами

Продюсер анонсировал создание нового центра, который будет выпускать одного-двух музыкантов в год.

Продюсерский центр MALFA расторг контракты со всеми артистами лейбла. Бессменный руководитель компании Максим Фадеев выступил с официальным заявлением, "дабы избежать всяческих спекуляций и домыслов со стороны СМИ".

— Мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование, за исключением двух артистов, с которыми идут судебные споры, — сообщил продюсер в видеообращении.

По словам Фадеева, центр MALFA разросся до таких размеров, что он принял решение его полностью реструктуризировать. Он анонсировал создание нового лейбла, который будет кардинально отличаться от MALFA, — "эксклюзивного и очень дорогого". Как отметил продюсер, новая компания будет представлять одного-двух артистов в год.

Фадеев пожелал успехов и воплощения творческих планов всем своим бывшим артистам.

Напомним, 8 августа официальный представитель Наргиз сообщил о решении продюсерского центра Максима Фадеева разорвать контракт с певицей. Накануне её обвинили в "пьяном" выступлении.