В Москве водитель собрал штрафов на миллион рублей

Автомобилиста, который 403 раза нарушил правила дорожного движения, выявили в октябре.

В Москве водитель автомобиля с иностранными номерами более 400 раз нарушил правила дорожного движения. В итоге он получил штрафов в общей сложности на миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что автомобилиста выявили и оштрафовали в октябре. У него было 403 нарушения ПДД.

Всего же за октябрь этого года выписано более 13 тысяч постановлений о нарушении правил водителями машин с иностранными номерами. Общая сумма этих штрафов — более 15 миллионов рублей.

Ранее Лайф сообщал, что москвичке пришли штрафы на полмиллиона за парковку у дома.