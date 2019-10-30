В Зимбабве маленькая девочка выколола глаза крокодилу, чтобы спасти подругу

После схватки с огромной рептилией она получила от жителей деревни грозное прозвище.

В Зимбабве 11-летняя девочка из города Хванге выколола крокодилу глаза, чтобы тот отпустил из своей пасти её подругу. Об этом сообщает южноафриканское информационное издание Bulawayo 24.

Отмечается, что инцидент произошёл на прошлой неделе, когда девочка Латойя Мувани вместе с друзьями плавала в ручье в деревне Синдерела. Именно там на неё напал крокодил. Рептилия схватила её за руку и ногу и потащила под воду.

Свидетельницей этого стала Ребекка Мункомбве, ученица шестого класса в местной школе. Увидев, что её подруга Латойя пытается удержаться на поверхности воды, в то время как крокодил с силой тащил её дальше по реке, Ребекка решила действовать в одиночку.

Она быстро погрузилась в воду, обнаружив, что Латойю крепко держит за обе конечности большая рептилия. Тогда Ребекка оседлала крокодила и начала наносить удары, чтобы выколоть крокодилу глаза. Продолжала это до тех пор, пока хищник не ослабил хватку, разжал челюсти и отпустил Латойю. Та отделалась лёгкими травмами.

Что касается Ребекки, то местные жители уже присвоили ей прозвище Гроза крокодилов, а власти поблагодарили спасительницу за проявленные смекалку, отвагу и героизм.

Ранее Лайф писал, что на Филиппинах самоотверженный отец вцепился зубами в крокодила, чтобы спасти из его пасти своего 12-летнего сына.