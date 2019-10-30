В Москве подросток принёс из дома пистолет и открыл в школе стрельбу

Восьмиклассник решил похвастаться перед друзьями. Теперь его родителям придётся объясняться с полицией.

В Москве 14-летний школьник открыл стрельбу в школе из принесённого из дома отцовского пневматического оружия. Это произошло в школе № 717 на северо-западе столицы.

Как рассказала Лайфу директор учебного заведения Екатерина Шарникова, один из учащихся восьмого класса нашёл дома в шкафу пневматический пистолет отца и принёс оружие в школу, чтобы похвастаться перед друзьями.

Ребёнок решил проверить его, выстрелив в пол. Один из педагогов незамедлительно изолировала школьника и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал.

— В настоящее время в школе проводится служебная проверка, по итогам которой в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры. Также привлечены представители правоохранительных органов, в отношении отца мальчика возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали Лайфу в Департаменте образования Москвы.

Ранее Лайф писал, что в одной из школ США задержали ученицу с огнестрельным оружием.