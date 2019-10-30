В Сибири мать обвинила школу в травле сына из-за отца-педофила

Во время ареста папы Никите было всего два года, но уже тогда мать прятала ребёнка из опасений за его жизнь.

В Новосибирской области жительница города Тогучина обвинила учителей в травле её восьмилетнего сына. По её мнению, мальчик "расплачивается" за преступление своего отца: мужчина в 2013 году был арестован за изнасилование и убийство семилетней девочки.

По словам Надежды, во время ареста отца мальчику было всего два года. Уже тогда ей якобы приходилось прятать ребёнка и выслушивать угрозы. При этом Никита считает, что его отец погиб. Мать не стала рушить его психику и соврала, что папа был полицейским. Мальчика с настоящим отцом не связывает даже фамилия — он записан под фамилией погибшего мужа Надежды. Однако жителям Тогучина известно об отце-педофиле, из-за чего мальчика, по словам матери, гнобят.

— Всё началось с первого класса. Учитель отпускал моего ребёнка с последних уроков без предупреждения. Мы обсудили это с директором и решили эту проблему — учительницу отстранили от нашего класса. Во втором классе Никиту не трогали. Были проблемы только с родителями. Они мне говорили, что хотят вернуть ту учительницу, в приказном тоне говорили: "Идите, просите у неё прощения", угрожали, что ребёнка моего загнобят. Я писала в прокуратуру. В этом году моему терпению пришёл конец. В школе была организованна поездка в театр от школы. Никита очень захотел, я подошла к учителю, чтобы заплатить за поездку. А она мне говорит: "Вы меня простите, но я с вами никуда не поеду", — рассказала собеседница Лайфа.

Она решила разобраться в ситуации и пошла за объяснениями в школу. Там заявили, что "ребёнка не взяли в театр, потому что нет больше мест". Надежду такой ответ не устроил, и она решила добиться справедливости. В итоге поездка была отменена, и за это снова пришлось отвечать восьмилетнему мальчику. Ребёнок в очередной раз вернулся с уроков весь в слезах.

— Оказывается, он сидит в школьном туалете, дети нападают на него из-за театра. Учительница отменила вообще эту поездку, на что дети стали обвинять в этом моего Никиту. Дети сорвали его фотографию со школьного стенда, из списка детей его вычеркнули. Дети стали говорить Никите: "Ты знаешь, где твой папа? Его зарезали", — говорить мать.

Надежда обратилась в региональное Минобразования и в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области. Проверку по данному факту проводит также следственное управление СКР по региону. В самой же школе все обвинения отрицают.

— Мама распространяет информацию недостоверную. Она не соответствует действительности. В данный момент разбирательства идут уже не на уровне школы, а в других инстанциях и ведомствах. В том числе и в правоохранительных органах. Учитель тоже будет обращаться в правоохранительные органы о защите достоинства, — заявила Лайфу директор школы № 4 Тогучина Куринная Анна Артемьевна.

Семилетняя Алёна исчезла со двора школы в апреле 2013 года. На её поиски подняли всю полицию, однако спасти ребёнка не удалось. Тело девочки обнаружили в пяти километрах от города Тогучина в селе Красный Яр. Уже на следующий день был задержан подозреваемый — 30-летний программист Александр Сорокин. Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.