В "Роскачестве" объяснили, почему можно есть мороженое при простуде

По мнению специалистов, небольшая порция холодного лакомства не просто не принесёт вреда, а, напротив, поможет — облегчит боль в горле.

Специалисты "Роскачества" развеяли миф о том, что мороженое категорически противопоказано при простуде. Кроме того, эксперты рассказали, какие продукты и напитки способствуют укреплению иммунитета в холодное время года.

— Вопреки устоявшемуся правилу, мороженое при больном горле и кашле не противопоказано. Оно довольно питательное, а прохлада облегчит боль (небольшая и неспешно съеденная порция не усилит воспаление), — заявила Екатерина Степанова, врач-инфекционист, заведующая отделением иммунопрофилактики университетской клиники профилактики и лечения инфекционных заболеваний H-CLINIC.

Из других вкусных лекарств эксперты выделили мёд, который помогает при кашле, а также морс — настоящий витаминный заряд. Наряду с традиционными источниками витамина С — апельсинами и лимонами — в напитке из клюквы и брусники содержатся антибактериальные вещества. Однако специалисты "Роскачества" предупредили, что разогревать и кипятить готовый морс нельзя, поскольку так "убиваются" витамины.

Кроме того, хорошо помогает при простудных заболеваниях ромашковый отвар. Эксперты рекомендуют пить его вместо обычного чая со следующим интервалом: неделя приёма — неделя паузы.

— Отвары и настои ромашки обладают разнообразными лечебными свойствами: бактерицидными, противовоспалительными, противоспазматическими, болеутоляющими, жаропонижающими, ранозаживляющими, успокаивающими, — говорится в сообщении "Роскачества".

Ранее Лайф писал, что врач посоветовал носить чеснок на шее для профилактики простуды.