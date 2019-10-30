В Ростове-на-Дону младенца нашли на куче мусора посреди квартиры

По мнению горе-мамаши, сестра опубликовала ролик с жутким беспорядком в квартире, чтобы лишить её квадратных метров.

В Ростове-на-Дону десятилетний мальчик и грудной ребёнок живут в жутких условиях. О полной антисанитарии в квартире рассказали соседи неблагополучной семьи.

— Этот ужас творится у нас в Ростове на Нансена, 114/18 во втором подъезде. Кроме этого малыша есть ещё старший сын, ему 10 лет. Я сама соседка этой семьи и не могу справиться с ситуацией! Мать ребёнка пьёт каждый день, органы опеки всё знают, но ничего не делают, — сообщила подписчица местного паблика "Ростов. Главный".

На видео снята квартира с горами мусора, младенец на грязных тряпках лежит на полу, а на матрасе спит пьяный мужчина. Как рассказали соседи, мать ребёнка всё время пьёт.

Позже полиция, медики и органы опеки приехали с проверкой. Врачи осмотрели детей — они здоровы. Забирать их у нерадивой матери не стали. У неё есть работа, сейчас она в декретном отпуске. Органы опеки обязали женщину до 20 ноября вынести из дома мусор и привести жильё в порядок.

По версии самой горе-мамаши, видео сняла её сестра, которая якобы хочет отобрать у неё квартиру.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутии власти помогут многодетной матери, которая собирала еду в мусорном баке.